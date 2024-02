Classifica Sanremo 2024: artisti e canzoni della prima serata

Come si vota al Festival di Sanremo 2024

Tre le giurie previste al Festival di Sanremo 2023: quella dei giornalisti, quella delle radio (che sostituisce la demoscopica) e il televoto. Nel corso della seconda e della terza serata (7 e 8 febbraio), le canzoni in gara saranno votate dal pubblico attraverso il televoto (50%) e dalla giuria delle radio (50%). Saranno comunicate al pubblico le canzoni (e i relativi artisti) nelle prime 5 posizioni nella classifica di serata. Nella finale di Sanremo, sabato 10 febbraio, verranno reinterpretate nuovamente tutte le canzoni in gara, votate dal pubblico attraverso il televoto. Sarà comunicata al pubblico la classifica generale e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata attraverso il televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni che verrà comunicata al pubblico. A quel punto si conosceranno i nomi dei primi 5 classificati, che riproporranno i loro brani. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il televoto (34%), della sala stampa, tv e web (33%) e delle radio (33%). La canzone con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitrice di Sanremo 2024.