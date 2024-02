Sanremo 2024, la scaletta completa della seconda serata

Al rientro Amadeus è vicino all’entrata della galleria… Entra in galleria e trova i due maestri di Poltrone e Sofà vicino al loro divano… Battute… A seguire Amadeus sempre dalla galleria e lancia…

22:32 OMAGGIO ROMAGNA MIA

Si alza il tulle e sul palco già pronta ci sono l’Orchestra Casadei e la Nuova Orchestra Santa Balera che suonano "Romagna mia" (5 coppie di ballerini in platea) Dur. 04’00’’. Al termine Amadeus ringrazia e congeda… A seguire…

22:39 GIORGIA TRA I CORISTI

Amadeus si sposta in posizione lanci e scopre che tra i coristi c’è Giorgia… Battute di Giorgia con i coristi… Al termine Ama e Giorgia lanciano…

22:41 7° Presentatore – SANTI FRANCESI

Ingresso da scala sx dell’artista. In posizione lanci per battute e a seguire lanciano…

22:43 7° Cantante – EMMA

Ingresso dalle scale dx dell’artista. A centro palco il presentatore con accanto il cantante lancia Emma “Apnea” (dur. 03’00’’). Al termine Amadeus con Santi Francesi consegna i fiori, congeda l’artista… A seguire…

22:49 SUZUKI STAGE – ROSA CHEMICAL

Amadeus si collega con il Suzuki Stage dove troviamo Rosa Chemical. Battuta veloce e a seguire Amadeus lancia "Made in Italy" (Dur. 03’00’’). Al termine Amadeus riprende la linea e lancia pubblicità

22:54 PUBBLICITÀ 4

Quinto blocco

23:00 8° Presentatore – ALESSANDRA AMOROSO

Al rientro Amadeus da centro palco lancia… Ingresso da scala sx dell’artista. In posizione lanci per battute e a seguire lanciano…

23:02 8° Cantante – MAHMOOD

Ingresso dalle scale dx dell’artista. A centro palco il presentatore con accanto il cantante lancia Mahmood “Tuta gold” (dur. 03’00’’). Al termine Amadeus con Alessandra Amoroso consegna i fiori, congeda l’artista… A seguire…

23:08 ANEDDOTI GIORGIA

Ama e Giorgia in posizione lanci… Giorgia racconta ad Ama alcuni aneddoti su dei no che lei ha detto e di cui si mangia le mani… A seguire lanciano…

23:11 9° Presentatore – IL TRE

Ingresso da scala sx dell’artista. In posizione lanci per battute e a seguire lanciano…

23:13 9° Cantante – BIGMAMA

Ingresso dalle scale dx dell’artista. A centro palco il presentatore con accanto il cantante lancia BigMama “La rabbia non ti basta” (dur. 03’10’’). Al termine Giorgia con il Tre consegna i fiori, congeda l’artista… A seguire…

23:19 JOHN TRAVOLTA

Giorgia lancia… Ingresso centrale di John Travolta. Battute tra Giorgia e Travolta… arriva Ama… Giorgia li lascia: fammi fare bella figura! A seguire Ama e Travolta ballano insieme i temi dei film: La febbre del sabato sera (Stayin’ alive), Grease (Greased lightnin’), Pulp Fiction (You never can tell). Al termine…

23:26 JOHN TRAVOLTA, AMA E FIORE ALL’ESTERNO

Amadeus accompagna Travolta fuori dall’Ariston dove ad aspettarli c’è Fiorello… All’esterno i tre per momento a sorpresa. Al termine Amadeus lancia…

23:33 TLP ENI PLENITUDE

23:34 RECALL CODICI TELEVOTO

Amadeus ricorda i numeri per votare da casa e i codici degli artisti in gara. A seguire…

23:36 COLLEGAMENTO COSTA SMERALDA (RX) con saluto finale di Bob Sinclar (live)

Amadeus si collega con la Costa Smeralda per teaser esibizione… e saluto di Sinclar… Al rientro lancia la pubblicità…

23:37 PUBBLICITÀ 5

Sesto blocco

23:40 BOB SINCLAR In collegamento dalla Costa Smeralda

Al rientro dalla pubblicità Amadeus si collega nuovamente con la Costa Smeralda per l’esibizione di… MEDLEY

"Someone who needs me world/ hold on/ ti sento/far l'amore/ love generation" (dur. 04’00’’). Al termine Amadeus ringrazia e congeda l’artista e riprende la linea dall’Ariston. A seguire lancia…

23:46 10° Presentatore – ANGELINA MANGO

Ingresso da scala sx dell’artista. In posizione lanci per battute e a seguire lanciano…

23:48 10° Cantante – THE KOLORS

Ingresso dalle scale dx dell’artista. A centro palco il presentatore con accanto il cantante lancia The Kolors “Un ragazzo una ragazza” (dur. 03’40’’). Al termine Amadeus con Angelina Mango consegna i fiori congedando l’artista… A seguire Giorgia rivela il segreto della sua voce… Tra poco il medley di Giorgia. Al termine lancio pubblicità

23:54 PUBBLICITÀ 6 + TG 60’’