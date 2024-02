Dargen D'Amico e l'abito per Sanremo 2024: svelato il significato nascosto

SANREMO - Molto più che una rassegna canora il Festival di Sanremo, fenomeno di costume in Italia e veicolo di messaggi che gli artisti inviano al pubblico con le canzoni ma anche in altri modi, ad esempio con il look. Un po' come ha fatto Dargen D'Amico che nella seconda serata ha indossato sul palco dell'Ariston uno speciale completo, apparso subito legato al testo del suo brano 'Onda alta' che parla di guerra e della tragedia dei migranti in mare.