Valeria Marini celebra Mike Bongiorno a Sanremo per i 100 anni della nascita

Valeria Marini celebra Mike Bongiorno a 100 anni dalla nascita del presentatore. Stasera la conduttrice e showgirl ritira il premio Sanremo si Novella 2000 per i 100 anni dalla nascita del presentatore col quale ha condotto il Festival nel 1997. Il quarantasettesimo Festival di Sanremo si svolse al teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 22 febbraio 1997 con la conduzione di Mike Bongiorno (alla sua undicesima e ultima edizione del Festival, da cui mancava dal 1979), affiancato da Piero Chiambretti (vestito da angelo ed appeso ad un filo per quattro serate e da diavolo nella serata finale) e Valeria Marini. Grazie al premio Sanremo Si Novella 2000 Eau di Milano (consegnato questa sera al Teatro centrale con il patrocinio del Comune di Sanremo) verrà anche dato il giusto arredo urbano alla statua del presentatore, nato il 26 maggio 1924, presente vicino alla sede del Festival. “Mike era un gigante dello spettacolo italiano” - il commento di Valeria Marini - e questa celebrazione per i cento anni della sua nascita è doverosa ed io non potevo non esserci. Sono commossa, ma da lui ho imparato a dire “Allegria!”. Perché è questo il dovere degli artisti: portare gioia e allegria. Grande Mike”.