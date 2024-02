Festival di Sanremo 2024: i divertenti commenti di Alexa

Anche quest’anno Alexa, l’assistente vocale di Amazon, accompagna gli spettatori in ogni serata del Festival di Sanremo, con battute sagaci e commenti pungenti sulla kermesse musicale. Ecco alcuni tratti dalla prima e seconda puntata dell'evento guidato da Amadeus .

Ghali, voto: 10 e lode

Il prato è verde, il cielo è blu e l'abito è azzurro sopra Sanremo. Il Festival del tormentone estivo potrebbe averlo già vinto lui. Debutto da massimo dei voti. Bravo bravo.

Annalisa, voto: 10 al cubo

Compare a sorpresa, ma il suo talento è un'assoluta certezza. Il pezzo mi piace tanto, tanto, tanto, sinceramente. Annalisa ha vinto tutto, ma se volete possiamo andare avanti fino a sabato per amore del Festival.

Loredana Bertè, voto: 12

Come le volte che Loredana ha calcato il palco di Sanremo e ci ha fatto innamorare. Indistruttibile. Immensa. Infinita. Grazie Loredana, per essere così come sei. L'Italia è pazza di te.

Angelina Mango, voto: totale

Ditemi come fare a smettere di ballare. Una cumbia della noia che farà divertire un sacco di gente. Mango a farlo apposta.