Sanremo 2024, la scaletta completa della terza serata

SANREMO - Dopo boom di ascolti e il grande successo della prime due serate a Sanremo è tutto pronto per la terza puntata del Festival 2024 condotto da Amadeus (in quest'occaisione insieme a Teresa Mannino), con tanti ospiti attesi sul palco dell'Ariston dove si esibiranno 15 dei 30 cantanti in gara.

Primo blocco

20:45 DISCESA DI AMADEUS

Ingresso dal centro di Amadeus… Saluti e battute iniziali

20:49 INIZIO GARA + CODICI TELEVOTO

Amadeus ricorda che questa sera si esibiranno gli altri 15 artisti che saranno lanciati dai 15 cantanti che si sono esibiti ieri. Anche questa sera voteranno il pubblico da casa tramite il Televoto e la Giuria delle Radio, entrambi con un peso del 50%. Prima di dare i codici Amadeus ricorda come si vota da casa… A seguire si abbassa il led e Amadeus mostra le due top five delle prime due serate… A seguire Amadeus legge i codici con cui si esibiranno gli artisti in gara. CODICI DA 01 A 15 (Led + grafica). VIA AL TELEVOTO Al termine lancia ingresso primo presentatore…

20:53 1° Presentatore – LOREDANA BERTÈ

Ingresso da scala sx dell’artista. In posizione lanci per battute e a seguire lanciano…

20:55 1° Cantante – IL TRE

Ingresso dalle scale dx dell’artista. A centro palco il presentatore lancia… Il Tre “Fragili” (dur. 03’05’’). Al termine Amadeus con Irama consegna i fiori, congeda l’artista… A seguire…

21:01 2° Presentatore – ALFA

Ingresso da scala sx dell’artista. In posizione lanci per battute e a seguire lanciano…

21:03 2° Cantante – MANINNI

Ingresso dalle scale dx dell’artista. A centro palco il presentatore lancia… Maninni “Spettacolare” (dur. 02’50’’). Al termine Amadeus con Maninni consegna i fiori e congeda l’artista.

21:09 3° Presentatore – FRED DE PALMA

Ingresso da scala sx dell’artista. In posizione lanci per battute e a seguire lanciano…

21:11 3° Cantante – BNKR44

Ingresso dalle scale degli artisti. A centro palco il presentatore lancia Bnkr44 “Governo punk” (dur. 03’25’’). Al termine Amadeus con il Volo consegna i fiori, congeda l’artista… A seguire… pubblicità. Stacco + Logo uscita SANREMO start fine

21:17 PUBBLICITÀ 1

Secondo blocco

21:23 CORO FONDAZIONE ARENA DI VERONA

Al rientro Amadeus davanti al tulle lancia… Il Coro della Fondazione Arena di Verona che canta “Va Pensiero” (dur. 04’00’’). Al termine Amadeus per congedo… A seguire…

21:30 4° Presentatore – CLARA

Ingresso centrale dell’artista. A seguire si squintano per battute e lanciano…

21:32 4° Cantante – SANTI FRANCESI

Ingresso dalle scale dell’artista. A centro palco il presentatore lancia… Santi Francesi “L’amore in bocca” (dur. 02’55’’). Al termine Amadeus consegna i fiori congeda l’artista e lancia…

21:38 1ª DISCESA TERESA MANNINO

Ingresso dalle scale di Teresa Mannino. Teresa si affaccia sulla scala ma si ferma e a seguire si interrompe lo stacco musicale… Battute tra Ama e Teresa… A seguire battute di Teresa… Al termine nuovo stacco musicale dell’orchestra e scende le scale… A centro palco Ama e Teresa… Al termine lanciano…

21:43 5° Presentatore – IL VOLO

Ingresso da scala sx dell’artista. In posizione lanci per battute e a seguire lanciano… Stacco + Logo uscita SANREMO 2024

21:45 PUBBLICITÀ 2

Terzo blocco

21:51 5° Cantante – MR. RAIN

Ingresso dalle scale dell’artista. A centro palco il presentatore lancia… Mr. Rain “Due altalene” (dur. 03’15’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista.

21:57 AMA RAGGIUNGE MASSIMO GILETTI IN PLATEA

Amadeus raggiunge Massimo Giletti seduto in prima fila in platea per parlare del programma televisivo che condurrà quest’ultimo per celebrare i 70 anni della Rai… Battute tra i due… A seguire Amadeus lancia…

22:00 EROS RAMAZZOTTI

“Terra promessa” (dur. 03’20’’). Al termine ingresso Amadeus per battuta veloce con Eros e congedo… A seguire…

22:07 SNODO TERESA – AMADEUS

Ingresso laterale di Teresa Mannino per racconto aneddoto legato a Ramazzotti. A seguire lanciano…

22:09 FIORELLO 1

22:14 6° Presentatore – GAZZELLE

Ingresso centrale dell’artista. A seguire si squintano per battute e lanciano…

22:16 6° Cantante – ROSE VILLAIN

Ingresso dalle scale dell’artista. A centro palco il presentatore lancia… Rose Villain “Click boom!” (dur. 03’45’’). Al termine Amadeus consegna i fiori congeda l’artista e lancia…

22:22 PAOLO JANNACCI E STEFANO MASSINI

Amadeus si squinta e inizia a presentare il prossimo momento… Entra di servizio il piano e si abbassa il tulle. Il piano è davanti al tulle. Sempre di servizio entra Paolo Jannacci e si siede al piano. Al termine dell’introduzione di Amadeus, Jannacci inizia a suonare e a seguire ingresso di Massini da dx. “L’uomo nel lampo” (dur. 03’50’’). Al termine sul tulle vengono proiettate le immagini delle vittime sul lavoro. Stacco + Logo uscita SANREMO 2024

22:30 PUBBLICITÀ 3