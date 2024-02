Sanremo 2024: ecco chi è l'Alieno di Ghali

Dopo la scimmia di Francesco Gabbani e la vecchia che balla de Lo Stato Sociale, sbarca al Festival di Sanremo l'Alieno di Ghali. Un simpatico "pupazzo" che fa da contorno alla canzone del rapper italo-tunisino dal titolo Casa mia. "Si tratta di Rich Ciolino - ha spiegato l'artista - È venuto a trovarmi da molto lontano, è atterrato a gennaio in Italia. Vuole scoprire il mondo partendo da qui. Abbiamo scritto il brano insieme ".

Sanremo 2024, l'Alieno di Ghali: chi è e cosa significa

In Casa mia, la canzone di Ghali a Sanremo 2024, l'artista dialoga con un extraterrestre che gli fa notare quanto sia bello il nostro pianeta. Dunque Rich Ciolino, che ha anche un profilo Instagram, è la raffigurazione di quell'alieno. "Insieme guardiamo il Pianeta Terra dall’alto e ci sono diverse cose che io non riesco a spiegargli, non riesco a spiegargli perché purtroppo accadono", ha dichiarato il rapper.