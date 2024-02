Emma Marrone si è innamorata di un cantante di Sanremo 2024

Confessione inaspettata di Emma Marrone al Festival di Sanremo 2024. A Fanpage ha ammesso di essersi presa una cotta per un cantante presente alla 74esima edizione della kermesse musicale anche se non in gara come lei. "L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua perché l’ho incontrato a Sanremo e ho fatto pensieri impuri… ho detto ‘mamma mia che bono’ ed ho detto ‘ma quanti anni avrà Tedua?’ Ed ho controllato l’età. Come siamo messi? Piccolo! Ma forse sono troppo grande io forse… però mi sono innamorata", ha dichiarato.