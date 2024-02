Amadeus, siparietto a Sanremo con Geolier e Gigi D'Alessio: "Forza Napoli"

SANREMO - Simpatico siparietto a tinte partenopee sul palco dell'Ariston durante la quarta serata del Festival di Sanremo . Protagonisti il conduttore Amadeus e Geolier, 23enne rapper napoletano che è in gara con il brano "I p’ me, tu p’ te" e nella puntata dei duetti si è esiibito in un medley ("Brivido/O’ primmo amore/Chiagne") insieme a Gue, Luchè e Gigi D’Alessio .

Amadeus scherza con Geolier e Gigi D'Alessio: "Forza Napoli"

E propio Gigi D'Alessio, al termine della canzone, si è scherzosamente offerto come 'suggeritore' di Amadeus per dargli modo di parlare in dialetto partenopeo con Geolier che all'arrivo nella città dei fiori aveva sfoggiato una tuta del Napoli e nei giorni scorsi ha esternato il suo amore per Diego Armando Maradona. Dopo qualche battuta con il rapper suggerita da Gigi D'Alessio, Amadeus lo ha congedato con un "Forza Napoli". "Sempre" la risposta di Geolier prima di lasciare il palco.