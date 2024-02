Angelina Mango da brividi, omaggio a papà: Amadeus e Sanremo in lacrime

Brividi e commozione durante la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti e alle cover. Un momento toccante che ha lasciato il pubblico ed Amadeus in lacrime con l'esibizione di Angelina Mango, che per l'occasione ha portato "La Rondine" celebre canzone del padre Pino Mango, scomparso nel 2014 per un malore durante un concerto.