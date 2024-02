Sanremo 2024, “Hai rubato, sei in imbarazzo?”: Geolier ammutolisce la giornalista

Geolier, la risposta alle accuse sulla vittoria

Durante la conferenza stampa, una giornalista ha attaccato duramente Geolier sulla sua vittoria: "Hai vinto, complimenti. Ma non ti senti di aver rubato la vittoria? Oggettivamente c'erano delle esibizioni come quella di Skin con i Santi Francesi e Angelina Mango che meritavano, con tutto il rispetto. Fossi in te mi sentirei un po' a disagio". Immediata la risposta del cantante: "Io mi sento a disagio a rispondere a questa domanda. Non mi sento di aver rubato, è una brutta parola", il tutto tra gli applausi della sala stampa.