Sanremo 2024, la scaletta completa della quinta serata finale

SANREMO - Dopo boom di ascolti e il grande successo ottenuto anche nella serata delle cover, a Sanremo è tutto pronto per la serata finale del Festival 2024. Questa sera accanto al conduttore Amadeus, ci sarà Rosario Fiorello: si esibiranno all’Ariston tutti i trenta cantanti in gara. L'inno di Mameli introdurrà la finale, alle 21.00 l'inizio della gara canora.

La scaletta della serata: il primo blocco

20:45

Inno di Mameli

La Banda musicale dell’Esercito Italiano già posizionata sul palco esegue l’Inno di Mameli. Al termine ingresso laterale di Amadeus che ringrazia il Maestro e tutta la Banda dell’Esercito

20:53

La classifica provvisoria

Amadeus chiede discesa led per lettura della classifica provvisoria dopo le prime quattro serate dal 30esimo al primo posto

20:57

I codici dei campioni in gara

Amadeus annuncia che i 30 artisti in gara questa sera verranno votati interamente dal pubblico da casa tramite il televoto. Amadeus ricorda i numeri per votare. In seguito legge i codici con cui si esibiranno in finale gli artisti in gara. Poi lancia il televoto.

21:00

1º Cantante in gara: Renga-Nek

Ingresso dalle scale sx degli artisti. A centro palco per battuta con artisti e lancio canzone

Renga Nek - “Pazzo di te” (dur. 03’10’’)

21:06

2º Cantante in gara: Bigmama

Ingresso dalle scale sx dell’artista A centro palco battuta con artista e lancio canzone BigMama “La rabbia non ti basta” (dur. 03’10’’)

21:11

3º Cantante in gara: Gazelle

Ingresso dalle scale sx dell’artista. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Gazzelle “Tutto qui” (dur. 03’35’’)

21:16

4º Cantante in gara: Dargen D'Amico

Ingresso dalle scale sx dell’artista. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Dargen D’Amico “Onda alta” (dur. 03’35’’). Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista… A seguire lancia pubblicità

21:28

Fiorello sul palco

Al rientro Amadeus in galleria lancia Fiorello già posizionato sul palco. Al termine dell'intervento di Fiorello, Amadeus riparte con il quinto cantante in gara

21:36

5º Cantante in gara: Il Volo

Ingresso dalle scale sx degli artisti A centro palco battuta con artisti e lancio canzone Il Volo “Capolavoro” (dur. 03’10’’)

21:42

6º Cantante in gara: Loredana Bertè

Ingresso dalle scale sx dell’artista. A centro palco battuta con artista e lancio canzone Loredana Bertè “Pazza” (dur. 02’55’’) Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista e lancia la pubblicità

21:53

7º Cantante in gara: Negramaro

Al rientro Amadeus lancia Ingresso dalle scale sx degli artisti A centro palco per battuta con artisti e lancio canzone Negramaro “Ricominciamo tutto” (dur. 03’55’) Al termine Amadeus consegna i fiori, congeda l’artista, a seguire lancia Tananai che, come ospite, si esibirà al Suzuki Stage

21:59

Esibizione Tananai

Terminata la canzone, Amadeus a seguire chiede a Fiorello di lanciare il prossimo artista in gara

22:02

8º Cantante in gara: Mahmood

Ingresso dalle scale sx dell’artista A centro palco per battuta con artista e lancio canzone Mahmood “Tuta gold” (dur. 03’00’’)