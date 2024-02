Geolier, la città dove è più ascoltato non è Napoli: il dato clamoroso

Al di là delle polemiche, Geolier è uno dei giovani cantanti più seguiti in Italia. Parlano i dati: solo nel 2023 ha superato il miliardo di stream su Spotify e, mensilmente, tocca quota 5,8 milioni. Non è però Napoli, la città natale del rapper, il posto in cui viene più ascoltato il vincitore della serata cover di Sanremo 2024 (il cui vero nome è Emanuele Palumbo).