"Emma e Tedua in camera insieme a Sanremo": il gossip infiamma il web

Galeotto fu il Festival di Sanremo ? Per Emma Marrone sembra proprio di sì. La cantante sembra essersi infatti presa una cotta per Tedua, il rapper che per due serate si è esibito sulla Costa Smeralda e che, a quanto pare, ha catturato la sua attenzione. "L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua perché l’ho incontrato a Sanremo e ho fatto pensieri impuri…", queste le sue dichiarazioni.

Emma e Tedua, i social si scatenano

Sembra che la liason non si sia fermata alle dichiarazioni della cantante ma che i due sabato sera, al termine della finale del Festival, siano stati avvistati insieme in discoteca. La coppia sarebbe poi rimasta insieme anche in hotel come riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano sui social. Intanto la possibile love story ha già infiammato il web con centinaia di commenti di utenti che sperano nell'inizio di una storia d'amore.