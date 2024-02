Chi avrebbe vinto Sanremo 2024 con la giuria demoscopica: classifica a sorpresa

SANREMO - Televoto, sala stampa, radio: la giuria di Sanremo in questa occasione ha deciso di fare a meno del voto demoscopia sempre presente nelle passate edizioni del Festival della Canzone Italiana. La giuria demoscopica, solitamente composta da trecento persone, è composta da un gruppo eterogeneo di persone, sia per territorialità che per composizione anagrafica. Nelle edizioni passate, attraverso una speciale applicazione, la giuria demoscopia ha espresso il proprio parere incidendo nel giudizio finale.