Matilde, la figlia di Fabio Caressa a Sanremo? La rivelazione

Matilde Caressa è la prima figlia di Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Classe 2002, è una cantante pronta ad affermarsi nel mondo della musica italiana. Il suo nuovo singolo si intitola 'Mani Sporche' e di musica e del rapporto con la sua famiglia la giovane ne ha parlato a Bagheera, il morning show in onda su Radio Cusano Campus. "Alcuni pensano che mio papà sia geloso ma in realtà lo è molto di più mia mamma! La verità è che non ho mai visto una partita di calcio, per quello c’è mio fratello Diego, e soprattutto non so cucinare. Non sono rimasta colpita dai talenti dei genitori? Non proprio, ma sono davvero molto legata alla mia famiglia", ha detto Matilde. Caressa e la Parodi sono anche genitori di Eleonora (che ha partecipato col padre a Pechino Express) e Diego.