Ricchi e Poveri battono tutti i cantanti di Sanremo 2024: cosa è successo

Ancora un successo per I Ricchi e Poveri . La loro ultima canzone - ' Ma non tutta la vita', presentata all'ultimo Festival di Sanremo - sta scalando le classifiche musicali. Attualmente è al 14esimo posto della Top 50 Italia di Spotify (dominata da Mahmood con 'Tuta gold'). Ma il duo musicale composto da Angelo Sotgiu e Angela Brambati ha battuto tutti gli altri cantanti della kermesse musicale con un nuovo traguardo.

Il successo de I Ricchi e Poveri dopo Sanremo 2024

I Ricchi e Poveri hanno totalizzato ben 7,1 milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma streaming (tra i loro brani più ascoltati anche pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana come 'Sarà perché ti amo' e 'Mamma Maria'). Angela e Angelo hanno battuto alcuni artisti del momento come Mahmood e Annalisa, che hanno rispettivamente 5,5 milioni e 5,2 milioni di ascoltatori. L’unico a raggiungere I Ricchi e Poveri è Geolier, pure lui con circa 7 milioni di ascoltatori. Solo 4.7 per la vincitrice di Sanremo 2024 Angelina Mango.