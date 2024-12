Big Sanremo 2025 diretta, svelati i nomi dei cantanti al Tg1. L’annuncio LIVE

16:09

Il ritorno di Rose Villain, Irama e The Kolors a Sanremo 2025

Tra i grandi ritorni della scorsa edizione ci sono Rose Villain, Irama e The Kolors. Con il suo stile diretto, Rose Villain ha scritto: "I’m back", mentre Irama ha salutato i fan con un: "Ci vediamo a febbraio". Dal Belgio, i The Kolors hanno condiviso un video in cui assistono all’annuncio di Carlo Conti insieme ai fan, scrivendo: "Ci vediamo a febbraio".

15:54

Sanremo 2025, sul palco artisti da 585 platini: il top di sempre

Sul palco dell'Ariston per Sanremo 2025 sfileranno artisti che hanno vinto nel complesso 585 dischi di platino: è il numero più alto di sempre, a testimonianza di una scelta, da parte del direttore artistico Carlo Conti, particolarmente attenta alle tendenze del mercato. L'anno scorso i platini rappresentati dagli artisti in gara erano 512, 341 nel 2022.

15:22

Escluso dal Festival di Sanremo 2025: Al Bano resta di ghiaccio

"No comment per tutto". Al Bano Carrisi preferisce non commentare la sua assenza al Festival di Sanremo 2025. Il suo nome non è nella lista dei 30 cantanti in gara, annunciati da Carlo Conti al Tg1. La delusione scotta, perché le aspettative erano alte: il cantante di Cellino San Marco solo poche settimane fa aveva annunciato di aver presentato ben due brani al direttore artistico. Dopo il no di Amadeus nelle passate edizioni l'81enne ci contava davvero. Ma anche questa volta il suo sogno è stato infranto.

15:05

Sanremo 2025: chi sono i cantanti che hanno già vinto il Festival

Tra i trenta cantanti in gara nel 2025 ci sono quattro artisti che hanno già vinto il Festival di Sanremo. Massimo Ranieri nel 1988 con Perdere l'amore, Giorgia nel 1995 con Come saprei, Simone Cristicchi con Ti regalerò una rosa nel 2007 e Francesco Gabbani nel 2017 con Occidentali's Karma.

14:42

Sal Da Vinci escluso dal Festival di Sanremo 2025

Tra i cantanti di Sanremo 2025 manca, a sorpresa, Sal Da Vinci che aveva presentato un brano in duetto con suo figlio dopo il grande successo ottenuto con Rossetto e caffè. Nelle scorse settimane il cantante napoletano aveva dichiarato: "Sì, mi sono presentato. La canzone affronta il tema del rapporto padre-figlio e con me c’è proprio il mio Francesco. Non ho parlato con Conti, ma sono tranquillo: è un professionista e se non dovesse piacergli ne scriverò una più bella nel prossimo futuro". A quanto pare, però, il brano non ha convinto il direttore artistico Carlo Conti.

14:23

Jalisse di nuovo esclusi al Festival di Sanremo

Nonostante i numerosi appelli degli ultimi anni (e le tante canzoni proposte), anche questa volta i Jalisse non saranno al Festival di Sanremo. "…e noi brindiamo ai 28 NO! Un record incredibile!", hanno commentato sui social. Dopo la vittoria nel 1997 con Fiumi di parole, Alessandra Drusian e Fabio Ricci non sono riusciti più a tornare all'Ariston.

14:14

Emis Killa al Festival di Sanremo 2024

Prima volta a Sanremo per Emis Killa. "La mia partecipazione al Festival di Sanremo è realtà - ha scritto il rapper su Instagram - Ho sempre detto che se un giorno fossi salito sul palco dell'Ariston sarebbe stata una cosa naturale, che non avrei mai cercato "il pezzo fatto apposta per" e che se fosse uscita una canone idonea nel corso della mia carriera ci sarei andato col sorriso, sena fare troppi piani e soprattutto per divertirmi. Ed è proprio così che vivrò il tutto. Anche perché la mia faccia piace alle mamme".

14:06

Fedez a Sanremo 2025 in mezzo a tanti "nemici"

Fedez torna al Festival di Sanremo dopo il secondo posto nel 2021 e il discusso bacio a Rosa Chemical nel 2023. Il rapper ha festeggiato la notizia nella sua nuova casa milanese, insieme al cane Silvio. Poi ha mostrato su Instagram la videochiamata con Emis Killa, altro concorrente in gara a Sanremo, scrivendo: "Almeno c'è uno con cui posso parlare". Nel cast ci sono infatti Tony Effe, con il quale c'è stato un dissing la scorsa estate, e Guè, con il quale ha litigato in passato.

13:59

Gaia al Festival di Sanremo 2025

Dopo la hit estiva Sesso e Samba, Gaia - ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi - torna al Festival di Sanremo. Aveva già partecipato nel 2021, classificandosi al 19esimo posto. "Ci si vede in Riviera", ha scritto sui social dopo l'annuncio di Carlo Conti al Tg1.

13:52

Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025

Achille Lauro è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025. "Ci son cascato di nuovo", ha scritto il cantante su Instagram parafrasando un verso della sua celebre canzone Me ne frego, presentata sul palco dell'Ariston nel 2020. Lauro ha partecipato anche all'edizione del 2019 mentre nel 2021 è stato ospite fisso di tutte le serate della kermesse.

13:43

Chi sono i 30 cantanti in gara a Sanremo 2025: la lista completa

"È stato veramente difficile scegliere le canzoni, mi hanno messo in difficoltà. Per questo abbiamo portato gli artisti a 30. Altri meriterebbero di entrare in lista ma sono stato costretto a fare una scelta", ha detto Carlo Conti al Tg1 prima di svelare i nomi degli artisti in gara a Sanremo 2025. Achille Lauro, Gaia, Coma Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano. E poi: Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Holly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo con Gue, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt, Giorgia.

13:31

Manca poco all'annuncio di Carlo Conti al Tg1

Valentina Bisti, giornalista del Tg1, annuncia la presenza di Carlo Conti in studio per scoprire i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025.

13:18

Carlo Conti non ha paura delle polemiche a Sanremo 2025

"Non ho paura delle polemiche. - ha fatto sapere Carlo Conti - Però posso dire che anche i rapper hanno portato cose orientate sul pop. Stanno crescendo, non hanno portato cose aggressive e ho sentito cose per nulla banali. Nei big potreste vedere qualcuno che non ha fatto un talent e che è meno conosciuto di un ragazzo che è nei giovani e che è uscito da un talent". Il conduttore Rai ha già presentato la kermesse musicale dal 2015 al 2017.

13:09

Di cosa parlano i testi delle canzoni del Festival di Sanremo 2025

Le canzoni al Festival di Sanremo "non parlano dell’immigrazione o della guerra, ma si ritorna a parlare del micromondo, della famiglia, dei rapporti personali. Più cose umane del micromondo che ci circonda, i rapporti familiari. Tutto molto intimo, piuttosto che sguardo al fuori", ha rivelato Carlo Conti prima dell'annuncio al Tg1.

Il momento tanto atteso sta per arrivare: alle 13:30, Carlo Conti, durante il Tg1, annuncia i nomi dei cantanti che partecipano al Festival di Sanremo 2025. Bisogna invece attendere ancora un po' per conoscere i titoli delle canzoni. Il 18 dicembre, poi, il quadro dei partecipanti sarà completato dai quattro artisti che usciranno vincitori dalla finale di Sanremo Giovani, qualificandosi dunque per la categoria Nuove Proposte del Festival. Proprio in quell’occasione potrebbero essere rivelati anche i titoli dei brani in gara. L’appuntamento con Sanremo è da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025, come sempre in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston.

SANREMO