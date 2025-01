Sanremo 2025: Antonella Clerici e Gerry Scotti conduttori della prima serata

Antonella Clreici e Gerry Scotti affiancheranno Carlo Conti alla prima serata del Festival di Sanremo 2025 . Ad annunciarlo il direttore artistico durante un collegamento al programma tv È sempre mezzogiorno, condotto proprio dall'amica e collega Clerici. "Al Tg1 avevo detto due amici storici e tutti hanno pensato a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni invece saranno con me Antonella e Gerry". Per la Clerici si tratta della quarta volta all'Ariston mentre per Scotti, che ha ottenuto la delibera da Mediaset, si tratta della prima in assoluto.

Carlo Conti chiama Antonella Clerici e Gerry Scotti a Sanremo 2025

"Ti ho chiamato per dirti...quanto deve stare nel forno la focaccia...no, scherzo...ho detto più volte che questo è un Festival di co-conduzione corale. Voglio due amici. E questi due amici sono Antonella Clerici e Gerry Scotti", ha detto al telefono Carlo Conti in diretta. "Tutti pensavano che fossero Pieraccioni e Panariello, i miei amici toscani, due meravigliosi amici. Invece, saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti". Quest’ultimo è apparso in video in diretta Rai: "Rarissimo vedermi su Rai Uno". E ha aggiunto: "So che l’hai chiamato Festival dell’amicizia. Quando mi chiedono di un amico in televisione io rispondo sempre Carlo Conti". La Clerici ha invece confidato che sarebbe stato avere sul palco anche Fabrizio Frizzi, l'amico e collega prematuramente scomparso nel 2018.

Tutti i conduttori del Festival di Sanremo 2025

Anche Sanremo 2025, come le precenti edizioni firmate da Amadeus, sarà un Festival corale. Carlo Conti sarà affiancato ogni sera da diversi co-conduttori e co-conduttrici. Nella prima serata ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti mentre nella seconda vedremo Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Nella quarta puntata, quella del giovedì, spazio a Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa mentre alla semifinale ci saranno Mahmood e Geppi Cucciari. Per la finalissima di sabato sono attesi Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.