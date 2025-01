FantaSanremo 2025: nuovo regolamento, consigli e boom per Topo Gigio  

Torna il FantaSanremo , il fantasy game ispirato al più noto Fantacalcio e legato al Festival di Sanremo . Il gioco ha raggiunto un milione di iscritti a due settimane dall'inizio dell'evento diretto e condotto da Carlo Conti . L'annuncio dei duetti per la serata cover ha ulteriormente accelerato le iscrizioni, con oltre 100mila nuove squadre create in meno di 24 ore. A sorpresa Topo Gigio si candida a re del FantaSanremo, grazie al duetto inedito con Lucio Corsi . La collaborazione tra i due ha infatti suscitato la curiosità dei fantagiocatori, che puntano sul cantautore toscano, già considerato una rivelazione di questa edizione. E se la serata dei duetti non influenzerà la classifica finale del festival, lo stesso non vale per il FantaSanremo. Topo Gigio e tutti gli atri artisti ospiti della serata cover potranno influenzare il gioco con bonus o malus: dall'outfit a ciò che diranno o faranno sul palco. Nonostante l'entusiasmo per Corsi, i capitani più gettonati restano Achille Lauro, Elodie, Olly, Giorgia e Tony Effe. Tuttavia, nelle squadre trovano spazio anche Emis Killa, Modà, Rkomi e la più giovane del festival, Sarah Toscano.

Le novità del FantaSanremo 2025: il regolamento

Gli organizzatori l'avevano anticipato lo scorso anno: il 2025 avrebbe segnato una nuova era per il FantaSanremo. E in effetti, qualcosa cambia. A cominciare dalla squadra che ciascun giocatore può formare: non più 5, ma 7 membri. Ma attenzione: in ogni serata bisogna schierare in campo 5 titolari e un capitano. Saranno loro a maturare i bonus e i malus. Le due riserve faranno guadagnare o perdere punti con i bonus e i malus extra. A differenza degli altri anni, il capitano, che raddoppia i punti ottenuti tramite bonus, può cambiare ogni sera. Tra i bonus e malus, oltre al posizionamento in classifica (ricordate che il capitano raddoppia i punti se è nella top 5) nelle varie serate e all'ultima, ci sono altre azioni e requisiti che valgono punti in più. Qualche esempio: ballerini (10 punti), performer (15), cantante suona uno strumento (10), seda una rissa in diretta (25 punti), invasione di palco non programmata (30 punti), «dirige l'orchestra Beppe Vessicchio» (10 punti) e il Maestro Enrico Melozzi (5 punti). A questi, vanno aggiunti i bonus serali che vengono svelati il giorno stesso.

Al FantaSanremo 2025 arrivano i bonus dopofestival

Altra novità: i bonus dopofestival, che comprendono essenzialmente i momenti di apparizione, un batti 5 a Cattelan (5 punti) o un selfie (5 punti). Nei bonus sponsor troviamo qualche indicazione di outfit: vincono le piume (+10), le fiamme (+10), i fiori (+10) e il cambio di vestiti in corsa (+10). Il malus principale: mai nominare il FantaSanremo (-10). A questo, si aggiungono gli sbagli nel pronunciare i nomi degli artisti o i titoli delle canzoni. Quest'anno è meglio non vestirsi di nero: l'outfit total black toglie cinque punti. Non va di moda neppure la maleducazione: si tolgono cinque punte chi non ringrazia alla fine dell'esibizione. Meno cinque anche se si cade, si inciampa o se ci sono problemi tecnici. Fischi e discorsi discriminatori fanno perdere 30 punti, la rissa 50, la squalifica 100.

Consigli sul FantaSanremo 2025: i cantanti più gettonati

Secondo i dati raccolti da AdnKronos, Achille Lauro ed Elodie sono i capitani più popolari nelle formazioni dei giocatori. La loro capacità di creare momenti iconici, tanto sul palco quanto fuori, li rende una scelta strategica per accumulare bonus. Subito dietro, troviamo nomi come Olly, Giorgia e Tony Effe, che godono di un forte supporto da parte dei fan e promettono molto. Altri consigli? Quando si forma la squadra bisogna tenere conto non solo dell'esibizione canora, ma anche di come i giocatori saliranno sul palco e quel che faranno una volta scesi. Inoltre, vale la pena studiare anche i cantanti meno quotati che potrebbero riservare tante sorprese. E alla fine non resta che affidarsi al destino.