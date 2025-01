Sanremo 2025, Emis Killa indagato per l'inchiesta ultrà a Milano: cosa succede ora

Emis Killa – vero nome Emiliano Rudolf Giambelli - è indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere all’interno dell’inchiesta “Doppia Curva” della Direzione Distrettuale Antimafia sugli ultrà di Inter e Milan. Su di lui pende anche la Daspo e non può quindi più assistere alle partite di calcio. I rapporti di amicizia tra il rapper e l'ex capo della curva sud Luca Lucci (in carcere per traffico internazionale di stupefacenti e tentato omicidio) sarebbero strettissimi, tanto che Emiliano sarebbe andato a casa sua per la cena di Natale. Secondo l’accusa il cantante, identificato assieme ad altre 14 persone tra cui il fratello di Lucci, sarebbe coinvolto nel pestaggio di uno steward di San Siro. Le telecamere di sorveglianza lo riprendono mentre osserva l’aggressione, prima di entrare in curva. Lo scorso settembre era stata perquisita l'abitazione del rapper a Vimercate. Al suo interno sarebbero stati trovati quasi 40mila euro in contanti, oltre a sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente e un taser. Considerati i rapporti del 35enne con il mondo ultrà milanista, il questore Megale aveva firmato nei suoi confronti il Daspo, con il divieto di entrare negli stadi, per 3 anni. Nonostante tutto, Killa salirà lo stesso sul palco del Festival di Sanremo per cantare la sua Demoni, scelta dal direttore artistico e conduttore della kermesse musicale Carlo Conti.

Emis Killa indagato ma andrà comunque a Sanremo

Come riporta Il Corriere della Sera, "è troppo pericoloso per farlo entrare in uno stadio ma può tranquillamente cantare a Sanremo: tra due settimane il rapper Emis Killa salirà sul palco dell'Ariston con la sua 'Demoni' mentre è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere ed è stato colpito dal Daspo che gli vieta di assistere agli incontri di calcio". Carlo Conti aveva così affrontato la questione durante l'ultima conferenza stampa di Sanremo: "Non spetta a me giudicare. Non faccio il giudice, con quale autorità devo dire ‘ci deve essere non ci deve essere’. Io scelgo le canzoni. - aveva detto il presentatore - Secondo me, la canzone di Emis, come quella di Fedez, come quella di Tony Effe, di Elodie e di Lucio Corsi, tutte le 30 canzoni sono meritevoli di essere su quel tavolo. Non può essere una discriminante per me dire ‘tu si e tu no’ perché hai delle amicizia. A me interessa come si comporterà su quel palco. Il resto non lo devo controllare io. Non è una cosa che riguarda me. Non spetta a me, sento la canzone".