Annalisa a Sanremo 2025, "Io con quelli non ci salgo": è caos dietro le quinte

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2025 spunta un clamoroso pettegolezzo su Annalisa Scarrone. Quest'anno la cantante non sarà in gara, dopo il terzo posto ottenuto un anno fa, ma duetterà nella serata delle cover con Giorgia sulle note di Skyfall (celebre brano di Adele). Per mesi si è parlato di un coinvolgimento della cantante di Savona sul palco dell'Ariston come co-conduttrice di Carlo Conti ma poi le voci non si sono concretizzate. In realtà sembra che sia stata la stessa Nali a declinare l'invito del direttore artistico della kermesse musicale. A riportare la piccante indiscrezione è stata Novella 2000: "Cosa dicono le persone informate sui fatti? Che dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: ‘Io con quelli non ci salgo’”. Chi sarebbero queste persone poco gradite ad Annalisa? Al momento non è chiaro, così come è da prendere con le pinze l'ultimo gossip sulla Scarrone, che potrebbe anche aver declinato l'offerta di Conti per una questione di tempo.