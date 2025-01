Cristiano Malgioglio minaccia di presentarsi in pigiama sul palco di Sanrermo   

Sanremo, Cristiano Malgioglio e il problema delle valigie

In collegamento telefonico al programma "La Vita in diretta", Malgioglio ha raccontato di aver smarrito le valigie durante un viaggio. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che i bagagli siano bloccati all’aeroporto di Madrid. Il cantante ha mostrato preoccupazione per l'intoppo, che a volte capita quando si fanno degli scali: “Dovevano arrivare 7 giorni fa ma non sono arrivati. Non nascondo che sono molto preoccupato ma mi hanno assicurato che tra poche ore dovrebbero arrivare”. Non solo. Cristiano Malgioglio ha ammesso che sta pensando di presentarsi sul palco dell’Ariston in pigiama, se le valigie non dovessero rientrare in suo possesso in tempo per l'esibizione, messa in agenda nella seconda serara di Sanremo con Bianca Balti e Nino Frassica .