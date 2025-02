Festival di Sanremo 2025: programma, date, orari

Tutto pronto per Sanremo 2025 . La 75esima edizione del Festival della musica italiana si terrà al Teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025 e sarà trasmesso in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. In gara 29 artisti con 29 canzoni inedite (dopo il ritiro di Emis Killa ), oltre alle consuete cover della quarta serata che quest'anno non conteranno per la classifica finale. Con Carlo Conti , direttore artistico e conduttore della kermesse, tornano le Nuove Proposte , con quattro artisti che si esibiranno in una gara separata per contendersi il titolo. Si tratta di: Vale LP e Lil Jolie ("Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore"), Settembre ("Vertebre"), Maria Tomba ("Goodbye"), Alex Wise ("Rockstar"). Prima di ogni serata di Sanremo, andrà in onda il PrimaFestival e sarà condotto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Ci sarà anche il duo comico de I Sansoni. Ci sarà poi il Dopofestival, che sarà condotto da Alessandro Cattelan con ospiti fissi: Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e gli Street Clerks. In ogni serata di Sanremo Conti sarà affiancato da diversi conduttori: Antonella Clerici e Gerry Scotti nella prima serata, Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica nella seconda serata, Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa nella terza serata, Mahmood e Geppi Cucciari nella quarta serata, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi nella quinta e ultima serata.

Il programma di Sanremo 2025: le date

Nella prima serata di Sanremo 2025, quella di martedì 11 febbraio, verranno ascoltate tutte le 29 canzoni in gara. Nella seconda e terza serata (mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio), canterà solo la metà degli artisti in gara. Durante la seconda serata, le quattro Nuove Proposte si sfideranno in una doppia sfida che porterà in finale le 2 canzoni vincenti. La finale tra le due Nuove Proposte rimaste in gara si terrà durante la terza serata e verrà proclamato il vincitore della categoria Nuove Proposte. Nella quarta serata di venerdì 14 febbraio, tradizionalmente dedicata alle cover, i 29 artisti in gara dovranno esibirsi insieme ad artisti loro ospiti con una canzone scelta tra i brani facenti parte del repertorio italiano o internazionale e pubblicati entro il 31 dicembre 2024. Verrà poi proclamato il vincitore delle serata cover: questa classifica non influenzerà quella della gara ufficiale. Alla finale di Sanremo 2025 si esibiranno tutti i cantanti in gara e verrà stilata una classifica delle prime 5 posizioni (comunicate senza ordine di piazzamento) che porteranno a una nuova votazione per decretare il vincitore finale del Festival.

Quanto dura ogni serata di Sanremo 2025

A che ora finisce Sanremo 2025? Carlo Conti ha assicurato che non si andrà oltre l'1.10, per lasciare poi spazio al Dopofestival, che durerà circa un'ora e mezza. "Penso che tra l'1.05 e l'1.10 darò la linea al Dopo Festival che a sua volta dovrebbe durare un'ora e mezza", ha detto il presentatore a Domenica In di Mara Venier. Ogni serata inizierà alle 20.30 circa. Rispetto ai precedenti Festival di Amadeus, non ci saranno più i monologhi. "Sono un po' passati, non li faremo - ha spiegato Carlo - anche perché un argomento lo puoi trattare anche in modo velocissimo, basta una parola o un gesto, può essere più incisivo che parlarne per 10 minuti". Come seguire Sanremo 2025 dall'estero? Come sempre su Raiplay, il servizio streaming della Rai.