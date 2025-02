Achille Lauro a Sanremo 2025, la confessione sullo scandalo Chiara Ferragni e Fedez

Achille Lauro ha rotto il silenzio sullo scandalo degli ultimi giorni che lo vede protagonista insieme a Chiara Ferragni e Fedez . Secondo alcuni gossip il cantante, tra i concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2025 , avrebbe avuto una liaison segreta con l'imprenditrice digitale mentre era sposata con Federico Lucia. Quest'ultimo avrebbe scoperto tutto dopo aver collaborato con Achille nella hit Mille e avrebbe interrotto ogni rapporto professionale e privato con il collega. "Cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso", ha detto Lauro durante un incontro con i giornalisti. L'artista è molto concentrato sul suo ritorno all'Ariston: quest'anno è tra i favoriti alla vittoria finale insieme a Giorgia ed Olly.

Sanremo 2025, Achille Lauro contro i gossip sui Ferragnez

​"È un momento così bello, io vivo alienato nel mondo dei sognatori. Ho tanti progetti, non seguo e non mi piace il gossip. Lo trovo qualcosa che si avvicina molto alla violenza sulle donne. Questo non è molto diverso", ha dichiarato Achille Lauro a Milano, all'incontro con la stampa in vista della sua partecipazione a Sanremo 2025, per poi tornare a parlare di musica: "Lascio parlare il mio percorso e vedrete che sarà un percorso importante. Siamo stati zitti tre anni invece di inserirci nelle logiche di mercato e pubblicare per forza. Ci siamo dedicati alla scrittura e credo che questo ci abbia premiato". Achille è da sempre molto riservato sulla sua vita privata: qualche tempo fa si è parlato di una liaison con Giulia, la sorella di Sarah Toscano, ex allieva di Amici e anche lei quest'anno in gara al Festival. Rumors mai confermati ma neppure smentiti: Lauro preferisce far parlare la sua musica.