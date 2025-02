Vincitori Sanremo degli ultimi 20 anni e l’albo d’oro dal 1951 al 2024

Nel 2025 il Festival di Sanremo giunge alla sua 75esima edizione e il momento del conto alla rovescia si avvicina sempre più rapidamente: dall'11 al 15 febbraio 2024 non si farà che parlare, nel bene o nel male, dell'evento musicale più importante in Italia. Ma vi ricordate chi sono stati i vincitori degli ultimi 20 anni? Partiamo dall'ultima vincitrice: nel 2024 ha trionfato Angelina Mango con La noia. La vittoria di una donna dopo dieci anni di dominio maschile. La figlia del compianto Pino Mango ha battutto il secondo classificato Geolier, grande favorito di quell'edizione insieme ad Annalisa e Mamhood. Chi ha vinto Sanremo 2023? Marco Mengoni, con Due vite. La seconda vittoria in carriera per l'artista di Ronciglione, che ha trionfato pure nel 2013 con L'essenziale. Ad aggiudicarsi Sanremo 2022, invece, la coppia formata da Mahmood e Blanco con Brividi, che hanno battuto artisti molto amati come Elisa, Gianni Morandi, Emma.