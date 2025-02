Festival di Sanremo: cantanti 2025 e scaletta ufficiale   

Per il Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti è riuscito a creare un cast ben variegato, che rappresenta tutte le anime della musica italiana. Dalla canzone d'autore alla trap, dal pop a quello elettronico e dance, fino alle ballate struggenti che al Teatro Ariston non mancano mai. Il direttore artistico e conduttore ha scelto 30 cantanti che sono poi diventati 29 dopo il ritiro di Emis Killa , che era stato scelto per la sua canzone Demoni. La più giovane dei cantanti di Sanremo 2025 in gara è Sarah Toscano , la 18enne che lo scorso anno ha vinto Amici di Maria De Filippi. Il veterano del gruppo è Massimo Ranieri , 73 anni e una carriera straordinaria alle spalle (da non dimenticare la vittoria a Sanremo nel 1988 con Perdere l'amore). Tra i concorrenti, quattro hanno già vinto Festival (il già citato Ranieri ma anche Giorgia, Simone Cristicchi e Francesco Gabbani ), mentre tre hanno già vissuto l'emozione dell'Eurovision (sempre Ranieri e Gabbani e pure Francesca Michielin ). Per sette di loro, invece, questa sarà la prima volta sul prestigioso palco dell'Ariston: Tony Effe, Lucio Corsi, Shablo, Joan Thiele, Olly, Bresh , Sarah Toscano. Il record di presenze al Festival di Sanremo appartiene a Marcella Bella , che con questa edizione tocca quota nove partecipazioni, seguita da Ranieri e Noemi con otto ciascuno.

Chi sono i cantanti di Sanremo 2025 e le canzoni

Sono ventinove i cantanti in gara a Sanremo 2025 (dopo il ritiro di Emis Killa che non è stato sostituito) e quattro per le Nuove proposte. Annunciando gli artisti in gara, il conduttore e direttore artistico ha spiegato che, vista la qualità e la quantità dei brani pervenuti, ha modificato il regolamento in accordo con la Rai incrementando il numero dei Big di Sanremo 75 che dai 24 iniziali sono diventati 30 (e poi 29). Con Conti tornano anche le Nuove proposte che sono quattro: Vale Lp e Lil Jolie, Alex Wyse, Maria Tomba e Settembre.

I Big di Sanremo 2025:

Achille Lauro - Incoscienti giovani

Bresh - La tana del granchio

Brunori Sas - L'albero delle noci

Clara - Febbre

Coma_Cose – Cuoricini

Elodie - Dimenticarsi alle 7

Fedez - Battito

Francesca Michielin - Fango in paradiso

Francesco Gabbani – Viva la vita

Gaia – Chiamo io chiami tu

Giorgia - La cura per me

Irama - Lentamente

Joan Thiele - Eco

Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Marcella Bella - Pelle diamante

Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

Modà - Non ti dimentico

Noemi - Se t'innamori muori

Olly - Balorda nostalgia

Rkomi - Il ritmo delle cose

Rocco Hunt - Mille vote ancora

Rose Villain - Fuorilegge

Sarah Toscano - Amarcord

Serena Brancale - Anema e core

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parola

Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

The Kolors - Tu con chi fai l'amore

Tony Effe - Damme 'na mano

Willie Peyote - Grazie ma no grazie

Le Nuove proposte di Sanremo 2025:

Alex Wyse – Rockstar

Maria Tomba – Goodbye (voglio good vibes)

Settembre – Vertebre

Vale Lp e Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore

La scaletta ufficiale di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 si terrà dall'11 al 15 febbraio 2025. Nella serata inaugurale ascolteremo le 29 canzoni in gara che verranno votate solo dalla Sala Stampa, Tv e Web. Alla fine della serata verranno comunicati i primi cinque, non in ordine di classifica. A presentare insieme a Carlo Conti ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti. Tra gli ospiti: Jovanotti, Noa e Mira Awad. Con la seconda serata si aprirà il televoto: ascolteremo solo metà dei cantanti in gara che saranno valutati al 50% dal televoto e al 50% dalla giuria delle radio. Sul palco, a condurre, ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Partirà inoltre la gara delle Nuove proposte. Mercoledì 13 febbraio ascolteremo gli altri Big in gara e tre donne affiancheranno Conti: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Ci sarà inoltre la finale delle Nuove proposte. Il venerdì, come da tradizione, sarà la serata delle cover. A condurre la serata con Carlo il cantante Mahmood e Geppi Cucciari. Nella finale riascolteremo tutte le 29 canzoni in gara che saranno valutate tramite televoto (34%), radio (33%), stampa (33%). I co-conduttori saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.