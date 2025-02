Ospiti Festival di Sanremo 2025: il programma serata per serata  

Tanti e diversi gli ospiti del Festival di Sanremo 2025 . Cantanti, musicisti, attori, comici e anche calciatori: tutti chiamati da Carlo Conti , direttore artistico e conduttore della 75esima edizione, per celebrare la musica. Il super ospite della serata inaugurale, prevista per martedì 11 febbraio, sarà Jovanotti . Lorenzo è stato più volte al Festival di Sanremo , ma come concorrente solo nel 1989, quando presentò il singolo Vasco, classificandosi al quinto posto. Quello fu l’anno della vittoria di Fausto Leali e Anna Oxa con Ti lascerò e, nelle nuove proposte, di Paola Turci con Bambini. Ma l’edizione è rimasta impressa nella memoria collettiva e nella storia della musica per una delle canzoni italiane più belle di sempre: Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Durante la prima serata di Sanremo 2025 non mancherà uno spazio dedicato all'attualità: sul palco dell'Ariston saliranno l'israeliana Noa e la palestinese Mira Awad che canteranno insieme Imagine di John Lennon.

Chi sono gli ospiti di Sanremo 2025

Mercoledì 12 febbraio, alla seconda serata di Sanremo 2025, ci sarà Damiano David, che ha vinto il Festival nel 2021 con i Maneskin. Ci saranno poi Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio per la fiction Belcanto, in arrivo su Rai1 da lunedì 24 febbraio, ambientata a metà Ottocento. La Puccini presenterà insieme ad altri colleghi anche Follemente, il nuovo film di Paolo Genovese. Sempre il 12 ci saranno gli interpreti del film tv Champagne-Peppino di Capri, in onda su Rai1 il 24 marzo: il piccolo Alessandro Gervasi, 5 anni, che impersona il cantante caprese da bambino, e Francesco Del Gaudio (Peppino da grande), che nella serie canta e suona e avendo studiato musica fin dalla giovane età è un polistrumentista. Mercoledì 13 febbraio spazio ai Duran Duran mentre Iva Zanicchi riceverà un premio alla carriera, dopo aver vinto tre volte il Festival della musica italiana. Ci sarà inoltre tutto il cast di Mare Fuori per presentare la nuova, attesissima, stagione, che arriverà su Raiplay il 12 marzo.

Gli ospiti del venerdì a Sanremo 2025

Venerdì 14 febbraio a Sanremo ci saranno tantissimi ospiti visto che la serata sarà incentrata sulle cover. Duetteranno con gli artisti in gara: Cristiano De André, Riccardo Sinigalli, Dimartino, Il Volo, Johnson Righeira, Marco Masini, Tricarico, Toquingo, Arisa, Annalisa, Frah Quintale, Topo Gigio, Twin Violins, Francesco Renga, Neri per caso, Goran Bregovic, Wedding & Funeral Band, Clementino, Chiello, Ofenbach, Alessandra Amoroso, Neffa, Tormento, Joshua, Amara, Sal Da Vinci, Federico Zampaglione e Ditonellapiaga. Per la finale di sabato 15 febbraio arriveranno Edoardo Bove, Antonello Venditti per ricevere il premio alla carriera (sebbene non abbia mai partecipato al Festival) e Vanessa Scalera per presentare la nuova stagione di Imma Tataranni.

Ospiti della prima serata di Sanremo 2025 (martedì 11 febbraio)

Jovanotti

Noa e Mira Awad

Raf (Piazza Colombo)

Ospiti della seconda serata di Sanremo 2025 (mercoledì 12 febbraio)

Damiano David

Il cast di Belcanto

Il cast di Champagne

Il cast di Follemente

BigMama (Piazza Colombo)

Ospiti della terza serata di Sanremo 2025 (giovedì 13 febbraio)

Iva Zanicchi

Duran Duran

Il cast di Mare Fuori

Ermal Meta (Piazza Colombo)



Ospiti della quarta serata di Sanremo 2025 (venerdì 14 febbraio)

Gli artisti chiamati per i duetti

Benji & Fede (Piazza Colombo)



Ospiti della serata finale di Sanremo 2025 (sabato 15 febbraio)

Antonello Venditti

Edoardo Bove

Vanessa Scalera

Tedua (Piazza Colombo)