Scaletta Sanremo 2025 prima serata: conduttori, cantanti, ospiti, orari

Al via il Festival di Sanremo 2025. A dieci anni dalla sua prima volta, Carlo Conti torna per la quarta volta sul palco dell'Ariston in qualità di conduttore e direttore artistico. Il toscano aveva già diretto le edizioni del 2015, 2016 e 2017 rispettivamente vinte da Il Volo, Stadio e Francesco Gabbani. L'evento televisivo e musicale più atteso (e importante nonché molto amato) dell'anno comincerà con l'esibizione dei 29 cantanti in gara. Carlo, in accordo con la Rai, ha deciso di non sostituire Emis Killa, che ha deciso di ritirarsi con la sua Demoni. In ogni serata il direttore artistico e conduttore sarà affiancato da co-conduttori diversi. Sanremo 2025 inizierà alle 20.40 circa, subito dopo il Primafestival con Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio e terminerà, stando almeno alle promesse di Conti, all'1.10 circa. A seguire ci sarà il Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan, che avrà in studio come ospiti fissi Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo. Il Festival di Sanremo si può seguire in diretta su Rai1 e in streaming su Raiplay.