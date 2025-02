Carlo Conti scoppia a piangere in conferenza a Sanremo: il ricordo della mamma è da brividi

Emozioni davvero forti a Sanremo in conferenza: Carlo Conti è scoppiato a piangere rispondendo a una domanda sul rapporto genitori figli. Conti non si è commosso parlando del figlio Matteo ("a lui bisogna dare ali e radici") ma ricordando la mamma: "Io sono stato cresciuto solo da lei perché mio babbo è scomparso che avevo 18 mesi. Mi ha cresciuto lei, la tavola era sempre apparecchiata per due, tutte le sere, anche se doveva fare mille lavori. Forse anche per questo ho così tanto rispetto delle donne". Carlo Conti, mentre diceva queste parole, era davero in lacrime. Emozionato accanto a lui anche Alessandro Cattelan mentre Bianca Guaccero, in conferenza dal Palafiori, era commossa esattamente come Carlo Conti e come molte persone in sala stampa.