Antonella Clerici in lacrime a Sanremo: la voce di Fabrizio Frizzi commuove tutti

Emozione alla prima serata del Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti ha voluto omaggiare insieme ad Antonella Clerici e Gerry Scotti il collega e amico scomparso Fabrizio Frizzi. Il direttore artistico della kermesse musicale ha fatto sentire la voce del conduttore scomparso nel 2018 mentre cantava 'Un amico in me'. Un momento commovente per tutti e soprattutto per la Clerici, che ha iniziato a piangere a dirotto. Subito dopo la Clerici ha salutato Carlotta Mantovan, la moglie di Frizzi che era presente all'Ariston. Prima dell'inizio dell'evento Conti ha fatto sapere: “La musica, come la vita, si fa in un solo modo: insieme. Per questo ho deciso di cambiare ogni sera compagni di viaggio. I primi due, ai quali sono particolarmente legato, sono Antonella Clerici e Gerry Scotti. Avrei voluto con me sul palco anche un quarto compagno: Fabrizio Frizzi".