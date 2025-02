Rose Villain e la frase urlata prima dell’esibizione a Sanremo 2025: “Si na…”. Lei reagisce così

Rosso fuoco vestita, Rose Villain ha subito catturato l'attenzione dei telespettatori di Sanremo 2025. Del resto non poteva essre altrimenti davanti a cotanta bellezza. Poco prima di iniziare la sua performance c'è stato un divertente fuorionda che è diventato subito virale sul web: dopo che Carlo Conti ha annunciato il titolo della sua canzone qualcuno dalla platea ha urlato 'si na pret'. Espressione dialettale napoletana che vuol dire 'sei una pietra', una sorta di complimento che generalmente si fa a chi è tonico e ha un fisico statuario. Un modo alternativo per dire ad una persona che è stupenda. Proprio come Rose, che ha reagito con un mezzo sorriso. Durante la serata la Villain ha mandato in estasi anche tutti i giocatori di FantaSanremo che l'hanno scelta per questa edizione: chi si vestiva di rosso alla prima serata otteneva infatti un bonus di 5 punti.