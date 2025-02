Pazzesco Tony Effe: spariti tutti i suoi tatuaggi a Sanremo! La mossa inaspettata spiazza in diretta tv

Tony Effe ha stupito al Festival di Sanremo 2025. Non solo per la sua canzone - Damme 'na mano - decisamente lontana dalla sua discografia e dalla hit estiva Sesso samba ma anche per il look sfoggiato all'Ariston. Se alla vigilia dell'evento, sul green carpet inaugurale aveva sfilato a petto nudo e con una maxi pelliccia (e gioielli ben in vista), per la prima serata del Festival il 33enne ha lasciato tutti senza parole con una vera e propria rivoluzione di stile. Niente eccessi da rapper ma un elegante smoking bianco abbinato a guanti di pelle rossi. Impossibile poi non notare l'assenza di tatuaggi: Tony ha deciso di coprirli. Non ci sono più i vistosi disegni sul collo: Effe ha deciso di dare una nuova immagine di sé. Come ha fatto Tony Effe a coprire i tatuaggi a Sanremo 2025? Semplicemente con il make-up: esistono infatti correttori davvero molto coprenti che riescono a mascherare anche l'inchiostro nero. Altre star, anche internazionali, hanno optato per questo stratagemma per coprire i tattoo.