Claudio Ranieri a Sanremo con Carlo Conti: Cattelan spiega tutto  

Al Festival di Sanremo 2025 è sbarcato anche Claudio Ranieri. O quasi. Tutto merito di Alessandro Cattelan, il conduttore del Dopofestival, che ha citato l'allenatore della Roma a pochi minuti dalla fine della prima serata della kermesse musicale, condotta da Carlo Conti, Gerry Scotti e Antonella Clerici. Il giovane presentatore ha voluto omaggiare il direttore artistico del Festival con una statua che ricorda quella di Mike Bongiorno installata nel 2013 nella città di Sanremo per ricordare il grande impegno dell'amato presentatore all'evento musicale italiano più importante. Il lavoro di Alessandro non è però riuscito alla perfezione, tanto che Cattelan ci ha scherzato su: "Sembra un misto tra Carlo Conti e Claudio Ranieri!". In tanti sui social hanno dato ragione al 44enne che però non è un amante dei colori giallorossi: Cattelan tifa da sempre Inter.