Classifica Sanremo 2025: artisti e canzoni della prima serata  

Il Festival di Sanremo 2025 è ufficialmente entrato nel vivo! Carlo Conti e i co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici hanno annunciato la prima classifica parziale relativa ai 29 cantanti che si sono esibiti nella serata inaugurale dell'11 febbraio. A giudicare, per il momento, solo la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che ha stilato una classifica (in ordine sparso) dei cinque artisti più apprezzati che sono stati: Giorgia, Achille Lauro, Simone Cristicchi, Lucio Corsi, Brunori Sas . Sorprendentemente fuori dalla Top 5 Olly, dato da settimane come grande favorito di questa edizione. Ovviamente tutto può ancora cambiare nei prossimi giorni. Una cosa però sembra certa: questo è il Sanremo dei cantautori, delle ballad e delle canzoni intimiste.

Sanremo 2025: classifica provvisoria prima puntata

Carlo Conti, Gerry Scotti e Antonella Clerici hanno annunciato a Sanremo 2025 le prime cinque posizioni della classifica dopo le esibizioni della prima serata. Le posizioni non sono in ordine di classifica.

Giorgia - La cura per me

Brunori Sas - L'albero delle noci

Lucio Corsi - Volevo essere un duro

Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

Achille Lauro - Incoscienti giovani

Come si vota al Festival di Sanremo 2025

Come ogni anno, la competizione di Sanremo si articola in cinque serate, ognuna con un meccanismo di votazione differente. Durante la prima serata tutti i 29 artisti sono stati valutati esclusivamente dalla Sala Stampa Web e Tv, composta da giornalisti accreditati. Al termine della serata, è stata stilata una classifica parziale. Nella seconda serata si esibiranno 15 dei 29 artisti, mentre i restanti 14 canteranno nella terza serata. In entrambe le occasioni, la votazione sarà suddivisa equamente tra il Televoto del pubblico (50%) e la Giuria delle Radio (50%). Anche in questo caso, verrà comunicata una classifica parziale dei primi cinque. La quarta serata sarà dedicata alle cover, in cui ogni artista interpreterà un brano celebre, accompagnato da ospiti speciali. Le votazioni di questa serata saranno suddivise tra Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Giuria delle Radio (33%). Rispetto al passato, però, i voti ottenuti non influiranno sulla classifica generale e ci sarà un vincitore della serata. Alla finale di sabato tutti i 29 artisti si esibiranno nuovamente e la votazione sarà di nuovo suddivisa tra Televoto (34%), Sala Stampa (33%) e Giuria delle Radio (33%). Al termine, verrà stilata una classifica generale e i primi cinque classificati accederanno alla Superfinale. In questa fase, i voti accumulati nelle precedenti serate saranno mantenuti e verrà aperta un’ultima sessione di votazioni, la cui combinazione determinerà il vincitore del Festival di Sanremo 2025.