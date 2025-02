Programma Sanremo 2025: ospiti, conduttori e cantanti seconda serata

Il Festival di Sanremo 2025 è ufficialmente entrato nel vivo. Nella seconda serata, in programma mercoledì 12 febbraio, si potrà cominciare a votare da casa dopo la prima classifica parziale stilata dalla Sala Stampa, Tv e Web formata dai giornalisti accreditati. Ascolteremo circa metà dei brani dei Big, solo 15 cantanti, che saranno valutati al 50% dal Televoto e dal 50% dalla Giuria della Radio. Anche questa volta scopriremo i cinque più votati in ordine sparso. Sul palco a condurre con Carlo Conti non ci saranno più Gerry Scotti e Antonella Clerici bensì Cristiano Malgioglio, Nino Frassica e Bianca Balti. Partirà inoltre la gara delle Nuove proposte con due sfide a eliminazione che saranno decise da Televoto (34%), Radio (33%) e Stampa (33%). In collegamento dal Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibirà BigMama. Nel percorso di avvicinamento ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, arriverà al Teatro Ariston anche la campionessa del pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner, testimonial dei giochi.