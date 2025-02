Incredibile a Sanremo: "C'è Anna Kalinskaya". Ma la verità è un'altra

Se non è la storia del giorno poco ci manca. A Sanremo è pieno di sosia, da Al Bano a Liz Taylor, che girano tranquillamente per la città cercando (loro) di farsi fotografarel. Succede che però, in tutto questo caos, all'improvviso si sparga la voce: "Anna Kalinskaya è a Sanremo". Ma come? Non è a Doha? No, è stata eliminata. Potrebbe tranquillamente essere a Sanremo. A fare cosa non si sa, ma in questi giorni vale tutto. Peccato che la tennista russa a Sanremo non abbia proprio messo piede. Chi è, allora, la ragazza bionda scambiata per lei? Secondo alcuni giornalisti stranieri, la bionda in riva al mare era "miss Sinner". In realtà è Beatrice Valli, un'influencer.