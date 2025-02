“L’intervento di Papa Francesco una patacca?”. Carlo Conti blasta l’ipotesi con una metafora calcistica

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 , Carlo Conti ha sorpreso tutti con un video inedito di Papa Francesco . Subito dopo è circolata l'indiscrezione secondo la quale il Sommo Pontefice non sarebbe stato informato della messa in onda del suo messaggio e l'avrebbe presa male. Il conduttore ha così replicato a questi rumors e ha spiegato come sono andati i fatti, utilizzando una metafora calcistica. "Ho scritto al Santo Padre il 12 gennaio. - ha raccontato Conti - Dopo qualche giorno, sabato 1 febbraio, mi è arrivato questo video. Non lo sapeva nessuno". Carlo ha rivelato che a fine maggio, dopo aver partecipato alla Giornata Mondiale dei Bambini, il Papa in udienza privata si era detto disponibile a ricambiare. "Non lo sapeva nessuno, ho mantenuto il segreto. Ho mandato in regia il video alle 19-19.30. In scaletta non c'era niente. È stata una grandissima gioia per me, vale ogni possibile soddisfazione per gli ascolti".

Papa Francesco a Sanremo 2025, cosa ha fatto Carlo Conti

A proposito di Papa Francesco, Carlo Conti ha affermato: "Mia madre diceva sempre "Tentar non nuoce". E allora ho scritto al Santo Padre. Gli ho fatto arrivare una lettera il 12 gennaio, appena avevamo saputo del duetto di Noa e Mira Awad nella canzone Imagine. Gli ho raccontato questa cosa e ho scritto questa lettera. L'ho fatta recapitare dal Presidente e dal Vice Presidente del Comitato Pontificio per la Giornata Mondiale dei Bambini ovvero Padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli che ringrazio. Gliel'hanno portata. Dopo qualche giorno, esattamente sabato 1 febbraio, mi è arrivato questo video. Immaginatevi come dal primo febbraio sono stato in silenzio, non lo sapeva nessuno, ho mandato in regia il video solo ieri pomeriggio, alle 7, alle 7:30. Quindi loro non lo sapevano. In scaletta non c'era niente, perché ho voluto mantenere la sorpresa. Quindi è stata una grandissima gioia per me che vale ogni possibile soddisfazione di ascolto".

Papa Francesco arrabbiato dopo Sanremo 2025?

Durante la conferenza stampa Carlo Conti ha replicato all'indiscrezione secondo cui il Papa non sarebbe stato messo al corrente del fatto che a Sanremo sarebbe andato in onda un suo messaggio e per questo si sarebbe arrabbiato. Il direttore artistico e conduttore ha risposto con una metafora calcistica: "Qualche anno fa, quando c'erano le partite di calcio, c'era l'invasione di campo. Hanno deciso di non riprendere più l'invasione di campo e hanno smesso di farla. Siamo veramente alla fantascienza. Siamo oltre. Cosa significa l'esempio calcistico che ho fatto. Se volete ve lo spiego. Quando c'è un evento del genere, cerchi di farti vedere e fai l'invasione di campo, ma se smetti di riprendere l'invasione di campo, smetteranno di farla…nel mondo del calcio, poi ognuno fa il suo mestiere. Giustamente".