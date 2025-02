Scaletta ufficiale Sanremo 2025 seconda serata: orari e ordine uscita cantanti. Quando escono Rose Villain, Elodie e Fedez

Si entra nel vivo del Festival di Sanremo 2025 mercoledì 12 febbraio. Nella seconda serata ascoltiamo metà dei brani dei Big ed entra in scena il televoto da casa dopo quello della sala stampa. Come ieri sera scopriremo i cinque più votati in ordine sparso. Parte anche la gara delle Nuove proposte. A guidare il secondo appuntamento, insieme al direttore artistico Carlo Conti, ci sono Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Tra gli ospiti Damiano David dopo la vittoria del 2021 con i Maneskin e Vittoria Puccini, che presenterà la fiction Belcanto e il film Follemente. Salvo imprevisti la chiusura è prevista intorno all'una, per poi dare spazio al Dopofestival.