Programma Sanremo 2025: ospiti, conduttori e cantanti terza serata

Alla terza serata del Festival di Sanremo 2025 ritroveremo lo stesso meccanismo di mercoledì: si esibirà metà degli artisti in gara. Dunque: Tony Effe, Brunori Sas, Coma_Cose, Clara, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Joan Thiele, Massimo Ranieri, Noemi, Olly, Modà, Sarah Toscano, Shablo con Guè, Joshua, Tormento. La classifica parziale sarà decisa dal televoto e dalla giuria delle radio. A fine serata si conosceranno i cinque più votati in ordine casuale. Sarà inoltre decretato il vincitore delle Nuove proposte (deciso da televoto, radio e stampa). Ad affiancare Carlo Conti tre donne dello spettacolo: l'attrice Miriam Leone , la cantante Elettra Lamborghini e la comica Katia Follesa. Per tutte e tre si tratta della prima volta alla conduzione anche se Elettra ha partecipato a Sanremo 2020 in qualità di concorrente con la canzone Musica e il resto scompare.

La scaletta e il programma della terza serata di Sanremo 2025

Tra gli ospiti della terza serata di Sanremo 2025 gli attori di Mare Fuori, che presenteranno la quinta stagione in arrivo a marzo. Nello specifico saliranno sul palco dell'Ariston: Maria Esposito, Giovanna Sannino, Domenico Cuomo, Giuseppe Pirozzi, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo. Super ospiti, poi, i Duran Duran. Ci sarà anche Edoardo Bennato mentre Iva Zanicchi riceverà il premio alla carriera dopo aver vinto Sanremo per ben tre volte. In collegamento dal Suzuki Stage in Piazza Colombo si esibirà Ermal Meta, che ha vinto il Festival nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro. A inizio serata anche un collegamento con la "nave più bella del mondo", l'Amerigo Vespucci, dal porto di Alessandria d'Egitto.