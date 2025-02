Serena Brancale, chi è la cantante in gara a Sanremo con papà ex calciatore

SANREMO - Hanno attirato l’attenzione nelle due prime due serate del Festival di Sanremo, soprattutto per un titolo declinato al maschile: “Dirige l’orchestra il mastro Nicole Brancale”. La sorella minore Serena Brancale , era con lei sul palco dell' Ariston per cantare il brano “Anema e Core” . Serena è tornata a Sanremo a distanza di dieci anni, dopo aver partecipato nel 2015 nelle Nuove Proposte. Si è laureata al Conservatorio Piccinini di Bari come la sorella maggiore. Stessa famiglia e stessa passione per le due sorelle che hanno regalato un sogno alla loro madre musicista . Le due sorelle hanno origini pugliesi, e il loro padre ha frequentato palcoscenici sportivi importanti.

Chi è il padre di Serena e Nicole Brancale

Il padre di Nicole e Serena Brancale si chiama Agostino Brancale, è stato un calciatore e nel corso degli anni 80 ha avuto modo di giocare in qualche squadra di Serie B e C come il Monopoli, la Juve Stabia, il Marsala e il Campania Ponticelli. Nel 1986 si è trasferito alla Salernitana, con cui non ha collezionato nessuna presenza in partite ufficiali.