Scaletta ufficiale Sanremo 2025 terza serata: orari, ordine uscita cantanti. Quando canta Tony Effe e quando suona Victoria Maneskin

Il Festival di Sanremo 2025 continua: è tutto pronto per lo show di giovedì 13 febbraio. Nella terza serata spazio alla seconda metà dei brani dei Big. Mancano 14 artisti e alla fine ci saranno i nuovi cinque migliori. C'è grande attesa per l'esibizione di Tony Effe. A guidare il terzo appuntamento, insieme al direttore artistico Carlo Conti, ci sono Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. Tra gli ospiti Victoria dei Maneskin e i Duran Duran. Salvo imprevisti la chiusura è prevista intorno all'una, per poi dare spazio al Dopofestival.