Sanremo diretta delle reazioni social: commenti in tempo reale terza serata, il commento di Miriam Leone a Olly

Davanti al televisore, davanti al telefono, sul divano di casa, soli o in compagnia: tutti cantano Sanremo ma lo guardano anche. E lo commentano. Ecco la cronaca in tempo reale (social) della terza serata del Festival all'Ariston.

22:19

Sanremo, Olly e Miriam Leone. Lei: "Carino"

Olly è uno dei favoriti almeno per la cinquina finale e la sua canzone è la più ascoltata in streaming. Quando scende sul palco saluta Miriam Leone e lei fa: "Carino, gentile". Social impazziti

21:45

A Sky durante la telecronaca di Porto-Roma si parla di Sanremo

A Sky, durante Porto-Roma, si parla di Sanremo e Noemi. LEGGI TUTTO QUI

21:36

Tony Effe e la battuta di Elena Santarelli

Elena Santarelli pubblica Tony Effe che canta "Damme 'na mano" e scherza: "Quando parti e non funziona wi fi, Netflix, Sky, password varie e ti chiamo disperata". Chi ha taggato? Il marito, Bernardo Corradi

21:33

"Il prodigio ha fatto perdere tempo a Carlo Conti"

"Il bambino prodigio ha fatto perdere tempo a CarloCò": uno dei tanti commenti in merito al bambino super esperto di Sanremo

21:26

I social: "Elettra doveva annunciare Sarah Toscano"

Sui social si legge da più parti: "Doveva essere Elettra Lamborghini ad annunciare Sarah Toscano". Ma perché? Qual è il retroscena? Oggi Elettra ha confessato che le era stata proposta una canzone ma lei ha rifiutato, poco convinta. Quella canzone, pare, sia proprio quella di Sarah Toscano

21:17

Jerry Calà e la polemica social per Edoardo Bennato

"Poco onore con solo un pezzo per Edoardo Bennato che ha fatto con canzoni bellissime la storia del rock italiano": Jerry Calà su X non ci sta e polemizza sulla scelta di far cantare solo "Sono solo canzonette" a Edoardo Bennato. COSA È SUCCESSO

21:11

Rita De Crescenzo a Sanremo

Intanto è arrivata a Sanremo l'influencer napoletana Rita De Crescenzo. E anche questo arrivo è diventato virale

21:06

Via alla terza serata

Via alla terza serata del Festival di Sanremo: sono già migliaia i post social

Teatro Ariston, Sanremo