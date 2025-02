Massimo Ranieri e il mistero dell’occhio rosso a Sanremo: cosa gli è successo

Perché Massimo Ranieri aveva un occhio rosso a Sanremo 2025

Non è chiaro se Ranieri abbia avuto un problema passeggero o se dietro l’arrossamento ci sia una condizione più seria. Sui social, come sempre, hanno iniziato a circolare le prime ipotesi e quella che va per la maggiore è appunto la probabile rottura di un capillare visto che, se fosse stato qualcosa di più grave, la performance sarebbe stata compromessa ma così non è stato. Ranieri ha dato il suo massimo come al solito e sono già comparsi i primi meme. C'è chi ha scritto: "Ranieri è diventato un Cullen", citando i famosi vampiri di Twilight.