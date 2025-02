Olly e la reazione alla standing ovation dell’Ariston: le lacrime inaspettate

Attimi di commozione per Olly, il giovane cantante del Festival di Sanremo 2025. L'artista ha ricevuto la sua prima standing ovation al Teatro Ariston nella terza serata della kermesse musicale. La sua Balorda nostalgia sta piacendo parecchio al pubblico. Tanto che tra le canzoni di Sanremo è quella che ha fatto l'esordio migliore su Spotify. Davanti a tutto questo amore (e a un gesto così importante che sicuramente il diretto interessato non si aspettava) l'artista - vero nome Federico Oliveri - non è riuscito a trattenersi e si è commosso. Reazioni simili, alla kermesse, non sono di certo scontate; nel corso di questa edizione, sono stati pochi gli artisti che finora hanno potuto vantare un riscontro del genere da parte del pubblico: tra questi Giorgia e Simone Cristicchi.