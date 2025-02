Classifica Sanremo 2025 terza serata: i cinque cantanti più votati

Giovedì 13 febbraio si sono esibiti al Festival di Sanremo 2025 14 artisti dei 29 cantanti in gara (gli altri 15 hanno cantato già mercoledì). A decretare i cinque nomi più votati sono stati per il 50% la Giuria delle Radio e per il 50% il pubblico da casa. Il voto è arrivato al termine di una puntata ricca d'emozioni, di risate e di tuffi nel passato, con i Duran Duran superospiti, Victoria De Angelis (bassista dei Maneskin) sul palco al loro fianco, gli sketch comici di Katia Follesa, la spontaneità di Elettra Lamborghini e il glamour di Miriam Leone. I cinque cantanti più votati sono stati, in ordine casuale: Irama, Olly, Brunori Sas, Coma_Cose, Francesco Gabbani. A sorpresa, fuori dalla Top 5 Tony Effe.