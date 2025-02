Carlo Conti lascia subito la conferenza di Sanremo: "C'è una persona speciale, devo andare"

Carlo Conti lascia a sorpresa la conferenza stampa di Sanremo. Il motivo? Deve andare di corsa in teatro a provare. "Oggi realizzo un sogno, davvero un sogno. Stasera aprirà il Festival con me Roberto Benigni". Applausi, a dir la verità timidi, in sala stampa. Non perché Benigni, premio Oscar, non sia un grande colpo ma perché negli ultimi sei anni Benigni è stato all'Ariston già due volte (e questa sarà la terza). Ciò non toglie che Carlo Conti era felicissimo e stasera lo spettacolo è assicurato.