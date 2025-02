Benigni ospite a Sanremo: cosa farà stasera e a che ora sale sul palco

Durante la conferenza stampa che precede la serata dei duetti, Carlo Conti ha annunciato che sarà Roberto Benigni ad aprire il quarto appuntamento della 75ª edizione del Festival di Sanremo. Per l'attore toscano sarà la sesta apparizione sul palco dell'Ariston. Il direttore artistico del Festival si è detto emozionato alla stampa:“Per me si realizza un sogno. L’ho sempre invitato nei miei tre precedenti festival. Stasera con lui apriamo il festival". Dunque, l'artista premio Oscar avrà il compito di presentare la serata in cui i cantanti in gara, e non solo, affascineranno il pubblico intonando alcuni dei migliori successi della musica italiana. Tuttavia, Conti ha svelato che Benigni sarebbe pronto a fare anche altro:"Verrà a fare un saluto al pubblico, con la sua allegria, il suo entusiasmo. Mi ha detto che dovrà fare un annuncio”.