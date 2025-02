Pagelle Sanremo quarta serata cover e duetti: pure Benigni va di fretta

INVIATA A SANREMO - Quarta serata del Festival di Sanremo, una delle più attese. Ci sono le cover, i duetti, centinaia di artisti sul palco e una gara nella gara visto che stasera verrà eletto un vincitore ma i voti non influiranno sulla classifica finale degli inediti. Di seguito, in tempo reale, i giudizi dei migliori e dei peggiori.

Benigni: 8, breve ma intenso

Come piace a Carlo Conti. Benigni arriva, fa ridere, canta, fa satira e lancia il suo nuovo programma su Rai Uno. Meno di venti minuti, saluti e baci.

Achiille Lauro: 9. Gentile e sorridente, le parole su Fedez sono perfette

Finora non sta sbagliando nulla in questo Sanremo. Comprese le parole su Fedez in conferenza stampa: "Non ho ascoltato bene la canzone ma so che sta piacendo e sono contento. Mi auguro di vederlo, quella è una roba montata da terzi. Rapporto con Tony Effe? Lo conosco da anni, lo vedo". Poi, rispondendo a una domanda: "Se tornassi indietro nel tempo rifaresti tutto?", ha risposto: "Sì, tutto. Nell'amicizia con loro? Nessuno ha mai confermato quello che è uscito. Se lui (Fedez, ndr) ha avuto dei momenti difficili in questi anni, spero che si ricentri".