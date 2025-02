Chi è il batterista dei The Kolors che a Sanremo aveva la giacca del Napoli

È Alex Fiordispino il batterista dei The Kolors che ha animato la quarta serata di Sanremo 2025. A partire dal look scelto per l'esibizione: una giacca azzurra fatta con le sciarpe del Napoli. Tanto è bastato a scatenare fan e tifosi. E in plaeta i "forza Napoli" si sono letteralmente sprecati. Alex è il cugino del cantante Stash. I due sono inoltre gli unici componenti dei The Kolors ad essere presenti in formazione sin dalla nascita del gruppo. Il bassista Dario Iaculli si aggiunto infatti solo nel 2023, prendendo il posto di Daniele Mona. I due cugini Fiordispino hanno condiviso la passione per la musica fin dalla tenera età. Hanno deciso di creare il gruppo nel 2009 e nel 2015 hanno vinto Amici di Maria De Filippi, programma che ha regalato ai The Kolors grande popolarità. Il batterista è una persona riservata: è sentimentalmente legato da molti anni ad una ragazza di nome Stella, che lavora come content creator digitale e condivide con Alex la stessa passione per la musica.